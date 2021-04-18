Başakşehir 1-2 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)
Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Süper Lig'in 35. hafta maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. Ev sahibi ekip ise 33 puanla düşme hattında kaldı.
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Szalai ve 57. dakikada Pelkas kaydetti.
HARUN TEKİN KURTARDI
Harun Tekin, Başakşehir'in kazandığı penaltıda sahneye çıktı. Visca, 88. dakikada penaltı atışında Harun Tekin'e takıldı.
Başakşehir, 60. dakikada Mahmut Tekdemir'in gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. Ev sahibi ekip ise 33 puanla düşme hattında kaldı.
Süper Lig'de zirve yarışı;
1) Beşiktaş - 71 puan
2) Fenerbahçe - 69 puan(+1)
3) Galatasaray - 65 puan
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Ndayishimiye, Cemali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli.
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Valencia
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
6. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca, sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarı birazdan...
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