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Spor Arena
Haber Giriş: 23.01.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Başakşehir 1-1 Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

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Başakşehir 1-1 Rizespor (Maçın özeti ve golleri)
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

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  • Başakşehir-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Rizespor maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Rizespor, 49. dakikada Samudio'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise sahneye Mehmet Topal çıktı ve skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir ile Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir'in puanı 24 oldu. Rizespor'un puanı ise 25'e yükseldi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert; Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali; Mehmet, İrfan Can; Deniz, Berkay, Crivelli; Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer; Onur, Selim, Meriah, Melnjak; Abdullah, Donsah; Sabo, Doğan, Michalak; Samudio

 

 

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