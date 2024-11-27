Başakşehir 1-1 Petrocub (UEFA Konferans Ligi maç özeti)

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UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Başakşehir ile Petrocub karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Piatek attı. Petrocub'un golünü ise 90+6'da Bors kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 2'ye yükseltti, Moldova ekibi ise puanla tanıştı.

BAŞAKŞEHİR 1-1 PETROCUB

GOL: 42' Piatek (P), 90+6 Bors

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Figueiredo, Piatek.

Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada sağ taraftan atılan pas sonrasında Teodor Lungu, ceza yayının önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

8. dakikada sağ taraftan Keny’nin arka direğe ortasında iyi yükselen Figueiredo’nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada kaleci Muhammed’in uzun gönderdiği top rakip savunmadan sekerek Piatek’in önüne düştü. Kaleciyi önde gören Piatek’in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

34. dakikada Opoku kendi yarı alanında kaptığı topla ilerleyip savunma arkasına koşu yapan Figueireido’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Şmalenea topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Keny’nin sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

41. dakikada Piatek’in şutunda meşin yuvarlağın Douanla’nın eline çarpması sonrası hakem Genc Nuza penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek’in sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Başakşehir savunmasının uzun gönderdiği topu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Silviu Şmalenea kırmızı kart gördü. Ardından tavsiye üzerine VAR monitöründe pozisyonu inceleyen hakem Genc Nuza, pozisyonun öncesinde Kemen’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle kararı iptal etti ve Petrocub’un faul atışıyla oyun yeniden başladı.

81. dakikada sol taraftan Kemen pasını ceza yayı gerisindeki Crespo’ya aktardı. Crespo’nun yerden şutunda kaleci Şmalenea meşin yuvarlağın sahibi oldu.

90+6. dakikada sol tarafta topla buluşan Lungu'nun ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Ion Bors'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

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ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının 11’ine göre Moldova temsilcisi karşısında sahaya 7 değişiklik ile çıktı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçında görev verdiği Hamza Güreler, Lucas Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Onur Ergün, Dimitrios Pelkas, Philippe Keny ve Joao Figueiredo'ya ilk 11'de görev verdi.