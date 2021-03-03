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Spor Arena
Haber Giriş: 03.03.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Başakşehir 1-1 Konyaspor (Maçın golleri ve özeti)

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Başakşehir 1-1 Konyaspor (Maçın golleri ve özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

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  • Başakşehir - Konyaspor maçının fotoğrafları
  • Başakşehir - Konyaspor maçının fotoğrafları
  • Başakşehir - Konyaspor maçının fotoğrafları
  • Başakşehir - Konyaspor maçının fotoğrafları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Başakşehir ile Konyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken son şampiyon Başakşehir'in kazanamama serisi 10 maça çıktı.

Konyaspor'un golünü 79. dakikada Cikalleshi atarken Başakşehir, bu gole 85. dakikada Demba Ba ile cevap verdi.

AYKUT KOCAMAN İLE GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir, ayrıca Aykut Kocaman ile 3 puan kazanma hasretine de devam etti.

296 DAKİKA SONRA GELEN GOL

3 maç sonra golle tanışan Başakşehir, tam 296 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Başakşehir'in puanı 26, Konyaspor'un ise 32 oldu.

Başakşehir 1-1 Konyaspor (Maçın golleri ve özeti)

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