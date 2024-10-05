Başakşehir 1-1 Kayserispor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Konuk takım, 32. dakikada Carlos Mane'nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sahneye Piatek çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamayan bordo-mavililerin puanı 9 oldu. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in puanı 14 oldu. Kayserispor'un puanı ise 4'e yükseldi. .

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Berkay’ın ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal, soluna gelen meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Kayserispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

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17. dakikada Kemen’in topla birlikte sağ çizgiye kadar indikten sonra içeriye çevirdiği topta Pelkas’ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bilal’de kaldı.

27. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas sonrası topla buluşan Piatek’in sağ taraftan içeri ortasında Berkay’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cardoso’nun sağ taraftan sol ayağıyla yaptığı ortada arka direkte iyi yer tutan Mane’nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

44. dakikada Cardoso’nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ali Karimi’nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Muhammed’i geçen topu Hamza Güreler çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.

53. dakikada Serdar Gürler’in sol taraftan savunma arkasına pasında kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Piatek’in vuruşunda top Bilal’in solundan ağlara gitti. 1-1

55. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

57. dakikada Serdar Gürler’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal, uzak köşeye giden topu son anda çeldi.

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İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Lima, Hamza, Opoku, Kemen, Berat, Berkay, Davidson, Pelkas, Deniz, Piatek.

Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Bourabia, Gökhan, Baran, Karimi, Mane, Cardoso, Boa Morte, Nazon.