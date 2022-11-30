BaÅŸakÅŸehir 1-1 Hull City (HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±)

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SÃ¼per Lig ekibi BaÅŸakÅŸehir ile Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Championship takÄ±mÄ± Hull City, Antalya'da hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Antalyaspor eski baÅŸkanÄ± Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk ile birlikte takip ettiÄŸi maÃ§ 1-1 eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±.
BaÅŸakÅŸehir'in golÃ¼nÃ¼ 14. dakikada penaltÄ±dan Aleksic atarken Hull City'nin eÅŸitlik sayÄ±sÄ±nÄ± 74. dakikada Tyler Smith kaydetti.
Hull City'de Ozan Tufan ve DoÄŸukan Sinik maÃ§a ilk 11'de baÅŸladÄ±.
BAÅžAKÅžEHÄ°R 1-1 HULL CITY
GOL: 14' Aleksic (P), Tyler Smith
Ä°lk yarÄ± sonucu: 1-0
Ä°LK 11'LER
BaÅŸakÅŸehir: Volkan, Ã–mer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Aleksic, Berkay, Szysz, Okaka
Hull City: Ingram, Greaves, Figueiredo, Docherty, Ozan Tufan, DoÄŸukan Sinik, Woods, Estupinan, Fleming, Jones, Christie
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