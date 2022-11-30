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BaÅŸakÅŸehir 1-1 Hull City (HazÄ±rlÄ±k maçÄ±)

GÃ¼ncelleme Tarihi:

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BaÅŸakÅŸehir 1-1 Hull City (HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±)
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 30, 2022 15:30

2022 DÃ¼nya KupasÄ± sebebiyle liglere verilen arada SÃ¼per Lig ekibi BaÅŸakÅŸehir ile Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n takÄ±mÄ± Hull City, Antalya'da hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

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SÃ¼per Lig ekibi BaÅŸakÅŸehir ile Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Championship takÄ±mÄ± Hull City, Antalya'da hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Antalyaspor eski baÅŸkanÄ± Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk ile birlikte takip ettiÄŸi maÃ§ 1-1 eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±.

BaÅŸakÅŸehir'in golÃ¼nÃ¼ 14. dakikada penaltÄ±dan Aleksic atarken Hull City'nin eÅŸitlik sayÄ±sÄ±nÄ± 74. dakikada Tyler Smith kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan ve DoÄŸukan Sinik maÃ§a ilk 11'de baÅŸladÄ±.

BAÅžAKÅžEHÄ°R 1-1 HULL CITY

GOL: 14' Aleksic (P), Tyler Smith

Ä°lk yarÄ± sonucu: 1-0

Ä°LK 11'LER

BaÅŸakÅŸehir: Volkan, Ã–mer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Aleksic, Berkay, Szysz, Okaka

Hull City: Ingram, Greaves, Figueiredo, Docherty, Ozan Tufan, DoÄŸukan Sinik, Woods, Estupinan, Fleming, Jones, Christie

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BaÅŸakÅŸehir 1-1 Hull City (HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±)

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BaÅŸakÅŸehir 1-1 Hull City (HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±)

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