Başakşehir 1-1 Galatasaray | Maçın özeti ve goller

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Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golünü 51. dakikada Demba Ba atarken Galatasaray'ın sayısını 67'de Emre Akbaba kaydetti.

Galatasaray'da Lemina ve Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Başakşehir'de ise Aleksic ve Mahmut sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ev sahibinde Edin Visca da iki sarı karttan kırmızı kart gördü ve Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 60'a, Galatasaray ise 52'ye çıkardı. Başakşehir Süper Lig'de liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



12. dakikada Saracchi'nin geri pasında kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği top kaleye doğru yöneldi. Okan Kocuk son anda kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Crivelli topu ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda bulunan Robinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışında çektiği şutta savunmadan seken top, altıpasın sol çaprazında bulunan Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı kapatan Mert Günok meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

45 1. dakikada Saracchi'nin ceza yayı dışından çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)



49. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

51. dakikada Clichy'nin soldan ortasında kale sahası önünde topla buluşan Demba Ba'nın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Aynı dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aleksic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

66. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda savunmadan seken top, sol çaprazda Demba Ba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda direkten dönen topu savunmadaki Emin Bayram uzaklaştırdı.

67. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.

Aynı dakikada Galatasaray skora denge getirdi. Feghouli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Saracchi'nin yerden ortasında, altıpas içinde Emre Akbaba uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

84. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda, Mert Günok topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Gökhan İnler), Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli (Dk. 89 Guldbrandsen)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 79 Şener Özbayraklı), Donk, Lemina (Dk. 53 Emin Bayram), Saracchi, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Onyekuru, Emre Akbaba

Goller: Dk. 51 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 67 Emre Akbaba (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 85 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 8 Saracchi (Galatasaray), Dk. 15 Aleksic, Dk. 41 Mahmut Tekdemir, Dk. 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 88 Crivelli, Dk. 90 Guldbrandsen (Medipol Başakşehir)

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