Başakşehir 1-0 Sivasspor maç özeti (Süper Lig)

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RAMS Başakşehir ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çağdaş Atan'ın öğrencileri tek golle kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Başakşehir, 7. sırada 36 puana yükseldi. Konuk ekip Sivasspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 24 puanla 16. basamakta kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, deplasmanda kayserispor'un konuğu olacak. Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Kemen’in bireysel çabasıyla kazanıp sağ taraftan içeri çevirdiği topta Piatek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi. Pozisyonun devamında Deniz Türüç’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
19. dakikada Deniz’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi kale önünde müsait pozisyondaki Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında auta gitti.
39. dakikada Kemen’in ara pasında Ömer Ali Şahiner’in karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kalevi Nikolic’ten oyun alanına geri döndü.
59. dakikada Savunma arkasına atılan pasta Ba’nın hatası sonrası Manaj topla buluştu. Bu oyuncu sağ taraftan topu içeri çevirdi. Simic’in penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada Piatek ile duvar pası yapan Crespo’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.