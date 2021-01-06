Başakşehir 1-0 Erzurumspor (Maç özeti ve golü)
Süper Lig'de Başakşehir, Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve 7 maç sonra kazandı.
Başakşehir'in Süper Lig'de galibiyet hasreti sona erdi! Süper Lig'in son şampiyonu, Erzurumspor'u sahasında 1-0 yenerek tam 7 maç sonra kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 39. dakikada Gulbrandsen attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 19'a çıkartırken Erzurumspor 13 puan ile ligin son sırasında kaldı.
MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)
5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı korneri Novikovas kullandı. Altıpas önünde Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu, kaleci Volkan soluna gelen topu uzandı ve kontrol etti.
28. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım şutunu çekti, kaleci Farnolle zorlanmadan topu kontrol etti.
40. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Epureanu'nun önünde kaldı. Bu oyuncun sert vuruşunda kaleci Farnolle'den dönen topu kale önünde Gulbrandsen kafa ile ağlara yolladı: 1-0.
İKİNCİ YARI
71’inci dakikada Mahmut Tekdemir’in uzaktan şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.
83’üncü dakikada İrfan Can çalımlarla ilerledi ve pasını müsait pozisyondaki Deniz Türüç’e verdi, Deniz’in şutu yandan auta çıktı.
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