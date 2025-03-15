Başakşehir 0-3 Trabzonspor maç özeti (Süper Lig)

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Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 0-3 mağlup etti ve iki maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Başakşehir ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyetle tanışırken, bu sezon ilk kez deplasmanda üç puan aldı.

Öte yandan Başakşehir'de Piatek, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, 64. dakikada Deniz Türüç, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Mendy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 35'e çıkartan bordo - mavililer, 9. sıraya yükseldi. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise 36 puanla 8. basamakta kaldı.

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Milli aradan sonra oynanacak olan Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise deplasmanda Eyüpspor'un konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan ceza sahası içinde çizgiye inen Crespo’nun pasında ön direkte Piatek topla buluştu. Piatek’in pasında topu alan Deniz Türüç’ün sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

7. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Malheiro’nun ön direğe çevirdiği topa Banza’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç’ün ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza yayı içinde Berat kafayla pasını ceza sahası içindeki Yusuf Sarı’ya aktardı. Yusuf’un sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

20. dakikada sol taraftan Yusuf Sarı’nın ortasında iyi yükselen Piatek’in altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

47. dakikada Yusuf Sarı, Umut Güneş’ten aldığı pasla sağ taraftan topu arka direğe ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Deniz Türüç’ün bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak pozisyonun başlangıcında Umut Güneş’in ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, Mendy’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek’in yerden sağ tarafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

62. dakikada sol taraftan Visca, pasını ceza yayı içindeki Banza’ya aktardı. Banza’nın bekletmeden pasında topu alan Ozan Tufan ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

64. dakikada orta alanda taç çizgisinin yakınında yaşanan ikili mücadelede Deniz Türüç, Banza’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

87. dakikada Opoku’nun geri pasında topu kapan Zubkov, sağ taraftan topu ceza sahası içine çevirdi. Burada topla buluşan Cham’ın bekletmeden pasında Mendy, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3