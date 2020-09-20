Başakşehir 0-2 Galatasaray /Maçın özeti ve golleri

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Süper Lig'in ikinci hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 14. dakikasında Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye Belhanda çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların puanı 6'ya yükseldi. Başakşehir ise henüz puan alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Başakşehir'de Emre'nin hatalı pasıyla Demba Ba savunma arkasına sızdı, ama kalesini zamanında terk eden Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı.

12' VAR kontrolünün ardından maçın hakemi Demba Ba'nın ceza sahasında topa eliyle dokunduğunu tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray penaltı kullanacak!

14' Penaltı atışını gole çeviren Falcao, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi

23' Luyindama'nın kaptırdığı topun ardından bir anda ceza sahasında topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunu Marcao kesti.

27' Başakşehir'de Hasan Ali'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmada Taylan'dan geri döndü.

31' Başakşehir'de İrfan Can'ın içeri ortaladığı topa Aleksic kafayı vurdu, şutu kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

38' Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

49' Başakşehir'de Mbombo'nun sol kanattan yaptığı ortasını Belhanda kesti.

54' Arda'nın sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında gelişine vuran Feghouli'nin şutunu kaleci Mert kurtardı

65' Başakşehir'de Demba Ba, Emre Kılınç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

77' Babel'in topuk pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Belhanda'nın vuruşu ağları havalandırdı

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Berkay, Visca, Demba Ba

Galatasaray: Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç; Falcao

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.