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Başakşehir 0-1 Bodrum FK maç özeti (Süper Lig)

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#Başakşehir Bodrumspor#Başakşehir-Bodrum FK Maçı#Süper Lig
Başakşehir 0-1 Bodrum FK maç özeti (Süper Lig)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 18:03

Süper Lig’in 24. Haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek ligde 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında Bodrum FK’yi konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Başakşehir’de Opoku 80. Dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bodruk FK’da George Puscas 83. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 33 puanda kaldı, ligde 7 maç sonra kazanan Bodrum FK ise 20 puana yükseldi.

Süper Lig’in 25. haftasında Bodrum FK sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek, Başakşehir ise haftayı BAY geçecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada kaleci Sousa'nın hatalı pası sonucunda topun sahibi olan Umut Güneş, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Keny ile buluşturdu. Keny, pasını hemen Piatek'e verdi. Polonyalı oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

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19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Sousa gole izin vermedi.

20. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Okita'nın pasında Fredy'nin yakın mesafeden dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.

Kalan sürede iki takım da önemli pozisyon üretmedi ve ilk yarı 0-0 berabere bitti.

Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da izledi.

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#Başakşehir Bodrumspor#Başakşehir-Bodrum FK Maçı#Süper Lig

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