Başakşehir 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir'de oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Maçın ikinci devresinde ise Fernando Muslera önemli kurtarışlara imza attı ve kalesinde gole izin vermedi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in puanı 61 oldu. Galatasaray ise 48 puana yükseldi.

MUSLERA'DAN 10 KURTARIŞ

Fernando Muslera, karşılaşmayı 10 kurtarışla tamamladı ve takımının kazandığı 1 puanda büyük rol oynadı.

Uruguaylı kaleci, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in yanındaki Berkay Özcan’a bıraktığı topta, bu oyuncunun vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.



32’nci dakikada Deniz Türüç, sağ kanatta topla birlikte ilerleyerek pasını altıpas üzerindeki Mahmut Tekdemir’e aktardı. Mahmut Tekdemir topu ıskalarken, sonrasında pasını içeri çevirmeye çalıştı ancak kaleci Muslera engel oldu.



44’üncü dakikada Cicaldau’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Volkan Babacan’da kaldı.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



55’inci dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan içeri kestiği ortada Berkay Özcan’ın yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.



64’üncü dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Muslera kurtardı. Pozisyonun devamında sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in ceza sahasına girdikten sonra Boey’den sıyrılarak yaptığı vuruş yandan auta gitti.



67’nci dakikada bir kez daha aynı şekilde ceza sahasına giren Trezeguet’in aynı yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera ayaklarıyla topu engelledi.



74’üncü dakikada Boey’in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Volkan Babacan kurtardı.



89’uncu dakikada Caiçara’nın sağ kanattan içeri kestiği topu Epureanu kafayla altıpasa çevirdi. Gulbrandsen’in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda çeldi.



90+4’üncü dakikada Medipol Başakşehir savunmasının yaptığı top kaybında Barış Alper Yılmaz topu kaptı ve pasını ceza sahası içindeki Gomis’e aktardı. Gomis’in topu kontrol edememesi üzerine meşin yuvarlak Pulgar’ın önünde kalırken, bu oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Volkan Babacan çeldi. Kalecinin çeldiği topa altıpasta dokunan Barış Alper Yılmaz’ın şutu direğe çarparak auta gitti.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz Türüç, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa