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Başakşehir 0-0 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

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#Başakşehir#Beşiktaş#Maç
Başakşehir 0-0 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 20:58

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 0-0 berabere kaldı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Başakşehir'de oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz girildi.

İkinci yarıda da iki takım da pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele başladığı skorla bitti.

Bu sonuçla birlikte puanı 21 olan siyah-beyazlılar, zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Başakşehir'in puanı ise 16 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva’nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı.

15. dakikada Serdar Gürler’in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

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45+3. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.

İkinci yarı birazdan...

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#Başakşehir#Beşiktaş#Maç

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