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Başakşehir 0-0 Altay (Maçın özeti)

#Süperlig#Başakşehir#Altay
Başakşehir 0-0 Altay (Maçın özeti)

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Altay ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu dönemindeki ilk puan kaybını yaşamış oldu.

Medipol Başakşehir - Altay maçından öne çıkan fotoğraflarMedipol Başakşehir - Altay maçından öne çıkan fotoğraflar
Medipol Başakşehir - Altay maçından öne çıkan fotoğraflar

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Başakşehir ile Altay, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Başakşehir'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Emre Belözoğlu döneminde ilk kez puan kaybı yaşayan İstanbul ekibinin puanı 22 oldu. Altay'ın puanı ise 17'ye yükseldi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada Martin Rodriguez’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında kale önünde iyi yükselen Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

30. dakikada Tolga Ciğerci pasını sağ kanatta bulunan Fredrik Gulbrandsen’e aktardı. Gulbrandsen’in yerden sert ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR’dan uyarı alan hakem Ümit Öztürk pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

38. dakikada defansın hatasında topu ceza sahası önünde topu alan Stefano Okaka’nın kaleci Mateusz Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Chadli, Okaka.

Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Pinares, Thiam, Rodriguez, Kappel, Kazımcan Karataş, Bamba.

 

 

 

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#Süperlig#Başakşehir#Altay

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