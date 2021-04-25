Başakşehir 0-0 Alanyaspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 37 puanla düşme hattındaki Erzurumspor ile aynı puanda kaldı. Alanyaspor'un puanı ise 56 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca, ceza sahası içine doğru hareket etti, ceza yayı önünde bulunan Ömer Ali'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda, top kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tayfur ceza sahasında kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Boşta kalan topa arka direk önünde Mustafa Pektemek ayak koydu, Epureanu kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Siopis dip çizgiye indi ve ön direğe doğru hareketlenen Salih Uçan'a pasını attı. Salih Uçan'ın gelişine vuruşunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

Müsabaka 0-0 tamamlandı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa

Başakşehir - Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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