Başak Koç, Filenin Sultanları'nın Almanya zaferini değerlendirdi: 'Kazanacak kadar iyi olmamız yetti!'

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Çeyrek finalde Almanya’yı yenerken yine çok iyi oyun ortaya koyduğumuzu söylemek güç. Ama skor 3-1 ve Avrupa’nın son dört takımından biriyiz. Burası çok önemli. Tebrikler.

Maça servis, blok-savunma ve Vargas’ın yüksek enerjisiyle iyi başladık. Ama ikinci set bir kez daha bu takımın turnuva boyunca taşıdığı soruyu önümüze koydu: Oyun bozulduğunda çözümü ne kadar hızlı üretebiliyoruz? Almanya kontrolü aldığında geri dönüş için onların hatalarına da ihtiyaç duyduk. Üçüncü sette yeniden düzeni kurduk; dördüncü sette 16-16’ya gelen maçın en kritik anında ise Vargas sahneye çıktı ve ‘clutch time’ dediğimiz kritik anları oynadı. Çok büyük oyuncu olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

ALTERNATİF EKSİKLİĞİ

Vargas 26 sayıyla yine hücumun merkeziydi, Eda 12 sayıyla liderliğini oyuna taşıdı; 13 blok da önemliydi. Ama rakamların söylemediği bir gerçek var: Vargas’ın ritmi düştüğünde hücumdaki alternatif yollarımız hâlâ yeterince çoğalmıyor. Büyük maçlarda tek bir oyuncunun omuzlarına yüklenen ağırlık, rakibin işini de kolaylaştırır. Neyse ki bugün kusursuz olmamız gerekmedi; kazanacak kadar iyi olmamız yetti. Şimdi sırada Sırbistan.

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Yıllarca Avrupa yolumuzda önümüze çıkan, 2023 finalinde 3-2 yenerek ilk Avrupa şampiyonluğumuzu aldığımız takım. Artık soru Sırbistan’ı yenebilir miyiz değil; bunu biliyoruz. Yarı finalin sorusu şu: Kazanmak için yeten oyundan, şampiyon olmak için gereken oyuna çıkabilecek miyiz?