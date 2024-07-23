×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bartuğ Elmaz: Hocam bana güvendi, bana şans verdi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Lugano#Bartuğ Elmaz
Bartuğ Elmaz: Hocam bana güvendi, bana şans verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 20:52

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk maçı kazanarak İstanbul'a dönmek istediklerini kaydeden Bartuğ, "Her zaman olduğu gibi taraftarlarımız bugün yine full gelmişler. Bu kadar taraftarı bekliyorduk. Her deplasmanda bizim yanımızdalar. Her yer sarı-lacivert. Tabii ki rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Hem hücum hem de savunmada ona göre çalışmaları yaptık. Bugün buraya kazanmaya geldik. Kazanıp evimize en iyi şekilde dönmek istiyoruz." dedi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede ayrılık Bu akşam Belçikaya gidiyorFenerbahçe'de ayrılık! Bu akşam Belçika'ya gidiyorHaberi görüntüle

"HOCAM BANA GÜVENDİ"

Jose Mourinho'nun kendisine güvendiğini söyleyen Bartuğ Elmaz, "Çok yoğun bir kamp süreci gerçekleştirdik. Çok yoğun çalıştık. Hocam da bana güvendi, bana şans verdi. Şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Kendi açımdan mutluyum. Ama daha çok geliştireceğim yönler var. Onların üstüne çalışıyorum. Hocam şans verirse en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Mourinho hocamızdan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. İnşallah çok kez forma şansı bulurum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Lugano#Bartuğ Elmaz

BAKMADAN GEÇME!