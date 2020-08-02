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GeriFutbol Barış Telli: Hayallerimin peşinden koşmayı ve öğrencilerime örnek olmayı seviyorum
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Barış Telli: Hayallerimin peşinden koşmayı ve öğrencilerime örnek olmayı seviyorum

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Barış Telli: Hayallerimin peşinden koşmayı ve öğrencilerime örnek olmayı seviyorum
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Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ve yeni normalleşme döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü dile getirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Barış Telli, bu sporu çok sevdiğini ve çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Hayallerimin
peşinde koşmayı, öğrencilerime örnek olmayı seviyorum. Eğer siz de bir şeyi başaracaksanız, mutlaka hayallerinizin peşinde koşmanız gerekiyor. Çıkmış olduğunuz yolda hiç durmadan çalışırsanız, çıkan engeller mutlaka size güç verecektir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de her zaman antrenmanlarını yaptığını kaydeden Barış, özel bir salonda farklı spor branşlarıyla kondisyon ve fizik çalışmaları gerçekleştirdiğini anlattı.

Barış Telli, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası araç kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade ederek, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim." şeklinde konuştu.

Barış Telli: Hayallerimin peşinden koşmayı ve öğrencilerime örnek olmayı seviyorum

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