Barış Sungur amatör kümeye düştü! Sezon başı Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan sezon başında kadrosun kattığı ve Muğlaspor'a kiraladığı Barış Sungur, takımının amatör küme düşme üzüntüsünü yaşadı.
F.Bahçe'nin sezon başı yıldız adayı olarak Misli.com 3. Lig ekibi Bucaspor 1928’den transfer edip, aynı ligdeki Muğlaspor’a kiraladığı Barış Sungur, sezonun bitimine 4 hafta kala takımıyla amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı.
4. Grup’ta sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Muğla’da yedek kalan 19 yaşındaki forvet 17 oynadı. Yalnızca bir maçta 90 dakikayı tamamlayabilen Barış, hiç gol atamadı