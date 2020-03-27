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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Barış Ermiş mutfağını kafeteryaya çevirdi, gülümsetti

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Barış Ermiş mutfağını kafeteryaya çevirdi, gülümsetti
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"Evde kal" çağrılarına destek veren Barış Ermiş, evini kafeteryaya çevirdiği video ile basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle basketbolda liglere ara verilmesinin ardından, sporcular ‘Evde kal’ çağrısına hassasiyet gösteriyor.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ’ın deneyimli oyuncusu Barış Ermiş de, ailesiyle birlikte evinde kalarak, bu çağrıya çektiği keyifli videolar ile cevap veriyor.

Daha önce çocuklarıyla birlikte yaptığı antrenmanların görüntülerini paylaşan 35 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez ise mutfağını sembolik bir kafeteryaya çevirdi.

Ermiş’in paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi çekerken aynı zamanda beğeni topladı.

Barış Ermiş mutfağını kafeteryaya çevirdi, gülümsetti

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