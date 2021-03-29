Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Mustafa Başdaş, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırılan Başdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hannover 96'da top koşturan gurbetçi futbolcu Barış Başdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir adam sevdim adam, adam gibi adam, beni hiç bırakmayan, son nefesine kadar seven adam. Canımdan can gitti babam. Mekanın cennet olsun" diyerek acı haberi duyurdu.

Mustafa Başdaş'ın cenaze namazı bugün Köln Diyanet İşeri Türk İslam Birliği Ehrenfeld Köln Merkez Cami'sinde ikindi vakti kılınacak.

Mustafa Başdaş'ın cenazesi, daha sonra memleketi Giresun'da defnedilecek.

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