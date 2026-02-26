×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Barış Alper'in üçüncü kurbanı Kelly oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Juventus
Barış Alperin üçüncü kurbanı Kelly oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 07:00

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, İstanbul'daki maçta da iki Juventus'lu futbolcuyu cezalı duruma düşürmüştü.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Juventus’lu futbolcuların kabusu olmaya dünkü rövanş mücadelesinde de devam etti.

Barış, geçen hafta İstanbul’da oynanan ilk maçta önce Cambiasso’ya sarı kart göstertmiş ve cezalı duruma düşürmüştü.

Gözden KaçmasınAvrupanın kralı Victor Osimhen: Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdıAvrupa'nın kralı Victor Osimhen: Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı!Haberi görüntüle

Ardından Cabal’a da iki kez sarı kart göstertip, kırmızı kart görmesine neden olan milli futbolcumuza dünkü maçın 47. dakikada Lloyd Kelly faul yaptı. Hakem Pinheiro önce ikinci sarı kartı gösterip kırmızı çıkardı. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Portekizli hakem bu kez direkt kırmızı çıkardı.

Barış Alperin üçüncü kurbanı Kelly oldu

SÖZ ÇOK DAHA İYI OLACAĞIZ

Juventus karşısında uzatmada G.Saray’ı rahatlatan golü atan Barış Alper Yılmaz, Torino’da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara özel olarak teşekkür etti. Milli yıldız maç sonu şunları söyledi:

Haberin Devamı

k iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz.”

Barış Alperin üçüncü kurbanı Kelly oldu

Barış Alper gol katkısı için de “Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Juventus

BAKMADAN GEÇME!