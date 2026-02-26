Barış Alper'in üçüncü kurbanı Kelly oldu!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Juventus’lu futbolcuların kabusu olmaya dünkü rövanş mücadelesinde de devam etti.

Barış, geçen hafta İstanbul’da oynanan ilk maçta önce Cambiasso’ya sarı kart göstertmiş ve cezalı duruma düşürmüştü.

Ardından Cabal’a da iki kez sarı kart göstertip, kırmızı kart görmesine neden olan milli futbolcumuza dünkü maçın 47. dakikada Lloyd Kelly faul yaptı. Hakem Pinheiro önce ikinci sarı kartı gösterip kırmızı çıkardı. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Portekizli hakem bu kez direkt kırmızı çıkardı.

SÖZ ÇOK DAHA İYI OLACAĞIZ

Juventus karşısında uzatmada G.Saray’ı rahatlatan golü atan Barış Alper Yılmaz, Torino’da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara özel olarak teşekkür etti. Milli yıldız maç sonu şunları söyledi:

k iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz.”

Barış Alper gol katkısı için de “Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.