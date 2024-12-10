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Barış Alper’in babası Yüksel Yılmaz'dan Rey Manaj'a: Seninle mutlaka tanışacağız 

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Rey Manaj
Barış Alper’in babası Yüksel Yılmazdan Rey Manaja: Seninle mutlaka tanışacağız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

Barış Alper’in babası Yüksel Yılmaz, Sivaslı futbolcuya Instagram’dan yanıt verdi.

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Sivas’ta Barış Alper Yılmaz’a yapılan faul ve hakemin kırmızı kart vermemesi büyük tepkiye yol açarken Galatasaraylı futbolcunun babasından Rey Manaj’a şok yorum geldi. Manaj maç sonu sosyal medyadan “Barış Alper Yılmaz’a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım” paylaşımı yaptı. Arnavut futbolcunun açıklamalarına baba Yüksel Yılmaz, Instagram’dan “Seninle tanışmak isterim ve de mutlaka tanışacağız. Seni çok görmek istiyorum. Seni seviyorum” mesajlarıyla yanıt verdi.

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Rey Manaj

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