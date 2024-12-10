Barış Alper’in babası Yüksel Yılmaz'dan Rey Manaj'a: Seninle mutlaka tanışacağız 

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Sivas’ta Barış Alper Yılmaz’a yapılan faul ve hakemin kırmızı kart vermemesi büyük tepkiye yol açarken Galatasaraylı futbolcunun babasından Rey Manaj’a şok yorum geldi. Manaj maç sonu sosyal medyadan “Barış Alper Yılmaz’a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım” paylaşımı yaptı. Arnavut futbolcunun açıklamalarına baba Yüksel Yılmaz, Instagram’dan “Seninle tanışmak isterim ve de mutlaka tanışacağız. Seni çok görmek istiyorum. Seni seviyorum” mesajlarıyla yanıt verdi.