Barış Alper'den Osimhen'e teşekkür: 'Bizim gibi oyuncular olduğu sürece şampiyonuz!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 22:32

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün açıklamalar yaptı. 

YUNUS AKGÜN: HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz. Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi. 4. şampiyonluğa yürüyoruz.

BARIŞ ALPER: OSIMHEN'E TEŞEKKÜR EDERİM

Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum.

Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz. Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz.

