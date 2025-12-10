×
Barış Alper'den mağlubiyet sonrası özür açıklaması: ''Hatalardan ders alacağız!'

#Galatasaray#Lucas Torreira#Barış Alper Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 01:26

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, Monaco mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. 

BARIŞ ALPER YILMAZ: ÖZÜR DİLERİZ

"Maçı kazanmak için geldik ama istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, onları mutlu edeceğiz. Her şey bizim elimizde. Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İnşallah hayırlısı olacak."

TORREIRA: DURUMDAN RAHATSIZIZ 

"Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız Şampiyonlar Ligi'nde. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız."

