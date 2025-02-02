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Barış Alper Yılmaz'ın, Süper Lig'de 'dalya' heyecanı

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig
Barış Alper Yılmazın, Süper Ligde dalya heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 11:59

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında görev alması durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Bu müsabakanın sarı-kırmızlı futbolcu Barış Alper Yılmaz için ayrı bir önemi olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi halinde 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 'dalya' diyecek.

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı 99 müsabakada 20 gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, bu gollerin 10'unu ise bu sezon kaydetti.

Barış Alper Yılmazın, Süper Ligde dalya heyecanı

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da toplamda da 139 resmi karşılaşmada görev aldı.

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9 Temmuz 2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda başarılı performans sergilerken, milli takımın da önemli oyuncularından oldu.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşarken, 1 kez de TFF Süper Kupa'yı kazandı.

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig

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