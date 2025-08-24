Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından NEOM'un transfer listesinde bulunan ve Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Barış Alper Yılmaz hakkında menajerinden açıklama geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Tuncay Maldan, Barış Alper'in geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Tuncay Maldan'ın açıklamaları;

"KEÇİÖREN'DEN GALATASARAY'A GETİRDİM"

"Barış Alper ile 6. yılımız beraber. Keçiören'den Galatasaray'a getirdim. Ondan sonra hep beraberiz. Benim menajerlikte 8-9 senem oldu.

"BİRÇOK KULÜBÜN İLGİSİNİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÇEKTİ"

En baştan anlatayım. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler çıktı. Birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Sezon başlangıcında kulübe teklifler geldi. Geçen yaz Barış'a devam etmek istediklerini söylediler, Barış Alper de devam etmek istedi. Devre arasında yine teklifler geldi. Barış, 'Şampiyonluk yolunda gitmemiz doğru değil, sezonu şampiyon tamamlayalım, bu süreçte bu teklifleri değerlendirmeyelim' dedi.

"ŞAMPİYONLUKTAN SONRA BARIŞ'A KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ' DENDİ'

Devre arasında Barış, 'ayrılmayalım, şampiyonluktan sonra konuşuruz' dedi. Yönetimle de konuştuk, onlar da aynı şeyi söylüyordu. Nottingham ve West Ham dışında da teklifler geldi. Rakamları masaya getirmedik. Devre arası yönetimle görüştük, 'Şampiyonluktan sonra Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın mantığına yatan teklif olursa kolaylık sağlarız' dediler. Sezon sonu geldi. Şampiyonluk, kutlama, herkes mutlu. Ondan sonra transfer dönemi başladığında yönetimle görüştüm.

"BUNLARI KONUŞMADIK BİLE"

Bir Türk futbolcuya gelecek mantıklı bir rakam geldiğinde, bunu değerlendirebiliriz dedim yönetime. Konuşmalarımız bu kadar. Şimdi bahsi geçen kulüplerden teklif geldi. Ortalama rakamları masaya getirmedik bile, bahsi bile geçmedi. Bunları konuşmadık bile. Bahsi geçen kulüple bizim görüşmemizi ilk yönetimden duydum. NEOM'u ilk yönetimden duydum. İlgi kağıdı geldiği söylendi.

"NEOM'UN İLGİSİNİ YÖNETİMDEN DUYDUM"

NEOM'dan ilgi olduğunu yönetimden duydum. Yaklaşık 1 aylık bir süreç bu. O arada Barış, iki tane çok iyi maç oynadı. Görüşmeler ondan sonra devam etti. Çıkan afaki rakamlar doğru değil. Mantık dışı rakamlar. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları, menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı!

"GÖRÜŞMELER KULÜPLER ARASI OLDU"

Kulüpler görüşmeden biz şartları konuşacak boyuta gelmedik. Kulüpler arasında oldu. Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Avrupa Şampiyonası sonrası gelen teklifler vardı. Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Biz onu oturduk konuştuk. O dönem gelen teklifleri Barış Alper hemen reddetti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon euro! Belki 2.2 milyon euro...

"DEVRE ARASI TEKLİFLER GELDİ"

Daha konuşma yapmadık rakamlarda. İyileşme yapılacağı söylendi ama rakamlar söylenmedi. Devre arası teklifler geldi. Barış 'Şampiyonluk yolundayız, gitmeyelim' dedi. Biz yönetimle görüştük, yönetimden 'kolaylık sağlarız' sözü geldi. Abdullah Ağabey değil, kalabalıktı ve öyle konuşuldu.

"NEOM SON TEKLİFİ YAPMADI"

Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak."

"MORALİ ÇOK BOZUK"

"Barış'ı tanıyanlar ne kadar karakterli olduğunu bilir. Arkadaşlarına saygısızlığı olmaz. Antrenmana çıkmama nedeni şu; bu transfer süreciyle ilgili diyorlar ama bu transfer süreci yaklaşık 1 ay. Barış bu süreçte 2 tane çok iyi maç oynadı. Bu sürecin uzaması, netleşmemesi Barış'ı moral ve mental olarak düşürdü. Barış takım içinde, personeller tarafından sevilen biri. Çok da duygusal tarafı var. Bu da onu mental olarak düşürdü. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Süreci dinlenerek geçirdi."

"HAFTA İÇİ GÖRÜŞECEĞİZ"

"Hayırlısı olsun. Barış Alper kadro dışı değil. Öyle bir şey yok. Dursun Başkanla görüşeceğiz inşallah. Hafta içi görüşeceğiz inşallah."