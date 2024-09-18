Barış Alper Yılmaz'ın golü için kim, ne dedi? 'İptal edilmeliydi!' | '55 saniyede nasıl karar verdi?'

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Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı 81. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

Bu skorun ardından Galatasaray, 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı - kırmızılıların Barış Alper Yılmaz ile kaydettiği ilk golde elle oynama tartışmaları yaşanmıştı.

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, pozisyonu mercek altına aldı. İşte yorumlar:

ORTAK KARAR: 'İPTAL EDİLMELİYDİ'

Deniz Çoban: Burada Barış Alper'in topa elle bilerek temas edip etmeyeceğine bakmayacağız. Top, Barış Alper'in eline temas ediyor mu etmiyor mu ona bakacağız. Top, Barış Alper'in koluna temas ediyor. Temas ettiği konusunda şüphem yok. VAR, temas etmedi demiş olabilir. Biz bu pozisyonu 7-8 açıdan izledik. Gol olduktan sonra VAR hakemi 17 kameradan izlemeye başladı. Maksimum 55 saniye içinde bu golü verdi. 55 saniyede bu kararı vermek pek mümkün gözükmüyor bana. VAR hakeminin hata yaptığını düşünüyorum. Hakem bunu süzemeyebilir. Bu golün iptal edilmesi gerekirdi.

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Bahattin Duran: Golün iptal edilmesi gerekirdi. Hakem görmedi, ne yapacaksınız? Kanıt arayacaksınız. Topun ele teması varsa golü iptal edeceksiniz. Ben VAR odasında olsam, arkadaki açıdan pozisyonu ispatlayabilirdim. Top ele ya da kola temas ettikten sonra hemen akabinde bir gol atıldı.

Bülent Yıldırım: Barış Alper Yılmaz, topu takım arkadaşına ulaştırsaydı o zaman atılan gol nizami olurdu. Ancak ele kaza ile çarpmış olsa bile hemen akabinde gol olduğu için VAR hakeminin gol iptal kararı vermesi gerekirdi.

FIRAT AYDINUS: CHiP’Li TOP OLSAYDI TARTIŞMA YAŞANMAZDI

Maç Galatasaray için ne kadar rahat geçtiyse hakem Cihan Aydın için de bir o kadar rahattı. Tartışılan tek pozisyon vardı, ki o da gerçekten çok zor bir pozisyondu. İlk golden önce top Barış Alper’in koluna geliyor mu, şayet geliyorsa da neresine geliyor? Aslında chip’li topa ihtiyaç duyulan bir pozisyondu. Bu kadar büyük paraların döndüğü Süper Ligimiz’de, tıpkı Avrupa Şampiyonası’ndaki gibi chip’li topa sahip olsaydık, herkesin değişik görüşler ortaya attığı bu pozisyon tartışılmayacaktı. Televizyonda gösterilen açılara göre top pazu altına geliyor, futbolcu akabinde hemen vurup golü atıyor.