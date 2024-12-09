Barış Alper Yılmaz'ın babasından Rey Manaj'a yanıt!

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Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rey Manaj sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı.
Arnavut futbolcu paylaşımında "Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BABASINDAN YANIT
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'ın özür paylaşımına çarpıcı yorumlar yaptı.
Yüksel Yılmaz sosyal medya hesabından, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız." yorumunu yaptı.