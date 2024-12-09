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Barış Alper Yılmaz'ın babasından Rey Manaj'a yanıt!

Güncelleme Tarihi:

#Barış Alper Yılmaz#Galatasaray#Rey Manaj
Barış Alper Yılmazın babasından Rey Manaja yanıt
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 10:15

Barış Alper Yılmaz'ın babası, Rey Manaj'ın özür paylaşımına yanıt verdi.

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Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rey Manaj sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı.

Arnavut futbolcu paylaşımında "Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

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BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BABASINDAN YANIT

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'ın özür paylaşımına çarpıcı yorumlar yaptı.

Yüksel Yılmaz sosyal medya hesabından, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız." yorumunu yaptı.

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#Barış Alper Yılmaz#Galatasaray#Rey Manaj

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