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Barış Alper Yılmaz’dan transfer kararı! Galatasaray’dan ayrılık kriterleri belli oldu

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#Barış Alper Yılmaz#Transfer#Galatasaray
Barış Alper Yılmaz’dan transfer kararı Galatasaray’dan ayrılık kriterleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 11:19

Galatasaray’da oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan Barış Alper Yılmaz, transferin gözdesi oldu. Barış Alper’in transfere ilişkin kararı belli oldu.

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Galatasaray’ın son yıllarda parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor.

Devre arasında menajeri aracılığıyla bazı kulüplerden teklifler alan Barış, Avrupa’da oynamak istediğini Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmelerde açıkça ifade etti.

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Barış Alper Yılmaz’dan transfer kararı Galatasaray’dan ayrılık kriterleri belli oldu

Üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ın bu başarısında büyük pay sahibi olan milli futbolcu, artık Avrupa hayalini gerçekleştirmek için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

25 yaşındaki yıldız, kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde, Avrupa liglerinde forma giyme arzusunun altını net şekilde çiziyor. Ancak bu hayal, Avrupa’dan gelecek her teklife "evet" diyeceği anlamına gelmiyor.

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Barış Alper Yılmaz’dan transfer kararı Galatasaray’dan ayrılık kriterleri belli oldu

Uzun süredir kariyer planlamasını profesyonel bir ekiple yürüten Barış Alper, transfer sürecini detaylı şekilde değerlendirecek. Teklif yapan kulüplerin bulunduğu şehir, kulüp kültürü, oyun sistemi, teknik direktörü gibi pek çok kriter göz önünde bulundurularak en uygun tercih yapılacak.

Barış Alper Yılmaz’dan transfer kararı Galatasaray’dan ayrılık kriterleri belli oldu

Galatasaray cephesi ise Barış Alper için 30 milyon Euro’nun altında bir bonservis bedelini kabul etmeyi düşünmüyor. Hem kanatlarda hem de sağ bek, sol bek ve santrfor gibi birçok pozisyonda görev yapabilen Barış Alper, Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor.

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Barış Alper Yılmaz’dan transfer kararı Galatasaray’dan ayrılık kriterleri belli oldu

İtalyan devi Inter, İngiliz ekibi West Ham United ve Alman temsilcisi RB Leipzig, Barış’ı yakından takip eden kulüpler arasında.

Hatta RB Leipzig, geçtiğimiz sezonun devre arasında aracılar üzerinden Galatasaray’a nabız yoklamış; bonuslarla birlikte 23 milyon Euro’ya kadar çıkabileceklerini iletmişti.

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#Barış Alper Yılmaz#Transfer#Galatasaray

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