Barış Alper Yılmaz’dan transfer kararı! Galatasaray’dan ayrılık kriterleri belli oldu

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Galatasaray’ın son yıllarda parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor.

Devre arasında menajeri aracılığıyla bazı kulüplerden teklifler alan Barış, Avrupa’da oynamak istediğini Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmelerde açıkça ifade etti.

Üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ın bu başarısında büyük pay sahibi olan milli futbolcu, artık Avrupa hayalini gerçekleştirmek için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

25 yaşındaki yıldız, kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde, Avrupa liglerinde forma giyme arzusunun altını net şekilde çiziyor. Ancak bu hayal, Avrupa’dan gelecek her teklife "evet" diyeceği anlamına gelmiyor.

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Uzun süredir kariyer planlamasını profesyonel bir ekiple yürüten Barış Alper, transfer sürecini detaylı şekilde değerlendirecek. Teklif yapan kulüplerin bulunduğu şehir, kulüp kültürü, oyun sistemi, teknik direktörü gibi pek çok kriter göz önünde bulundurularak en uygun tercih yapılacak.

Galatasaray cephesi ise Barış Alper için 30 milyon Euro’nun altında bir bonservis bedelini kabul etmeyi düşünmüyor. Hem kanatlarda hem de sağ bek, sol bek ve santrfor gibi birçok pozisyonda görev yapabilen Barış Alper, Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor.

İtalyan devi Inter, İngiliz ekibi West Ham United ve Alman temsilcisi RB Leipzig, Barış’ı yakından takip eden kulüpler arasında.

Hatta RB Leipzig, geçtiğimiz sezonun devre arasında aracılar üzerinden Galatasaray’a nabız yoklamış; bonuslarla birlikte 23 milyon Euro’ya kadar çıkabileceklerini iletmişti.

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