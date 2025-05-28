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Barış Alper Yılmaz'dan transfer açıklaması: 'Avrupa'da oynamak istiyorum!'

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#Transfer#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz
Barış Alper Yılmazdan transfer açıklaması: Avrupada oynamak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 17:15

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da oynamayı çok istediğini belirterek, "Ancak bunu kulübümün menfaatleri doğrultusunda bunu yapabilirim, Galatasaray sayesinde buradayız" ifadelerini kullandı.

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Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da forma giydiği 48 maçta 20 gollük katkı (14 gol - 6 asist) sağlayan Barış Alper Yılmaz, sezon değerlendirmesini yaptı ve gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Barış Alper Yılmaz, dört sezondur sarı-kırmızılı takımda olduğunu ve üçüncü şampiyonluğunu kazandığını belirterek, "Çok şükür beşinci yıldızı taktık. Türkiye'nin en büyük kulübü ve ilk beş yıldızı takan kulübüyüz" ifadelerini kullandı.

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"BU SENE HEDEFLEDİĞİM GOL SAYISINA ULAŞAMADIM"

Sezon içindeki performansını değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Her sene performans olarak üstüne koyuyorum ama bu sezon özelinde istediğim hedefe ulaşamadım. Daha çok gol atmam gerekiyordu ama ne yazık ki bazen olmuyor. Buna da şükür" şeklinde konuştu.

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"AVRUPA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Kariyer hedefi ve gelecek planlamasına değinen Barış Alper Yılmaz, "Her futbolcunun olduğu gibi benim de hedeflerim var. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ülkemi ve kulübümü orada temsil etmek isterim. Ancak bunu kulübümün doğrultusunda yapabilirim. Galatasaray sayesinde buradayız. Transfer haberleri çıkıyorsa Galatasaray sayesinde çıkıyor" dedi.

Barış Alper Yılmazdan transfer açıklaması: Avrupada oynamak istiyorum

İKİ YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz

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