Barış Alper Yılmaz'dan tepkilere cevap: 'Her insan hata yapar!'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve elendi.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz konuştu.

"BÖYLE PLANLAMAMIŞTIK"

Mağlubiyeti değerlendiren Barış Alper, "Açıkçası üzgünüz. Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtamadık. Kaybettik ve üzgünüz ama önümüze bakmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"HER İNSAN HATA YAPAR"

Sarı-kırmızılı taraftarların maç esnasında Günay Güvenç'e tepki göstermesine de değinen milli futbolcu, "Günay ağabey ile başlamak istiyorum. Bugün istenmedik bir hata oldu. Her insan hata yapıyor. Herkes biliyor Günay ağabeyi; karakterini, nasıl bir insan olduğunu herkes biliyor. Herkes hata yapıyor. Ben de yapıyorum, en iyi oyuncular da yapıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE DERBİSİ

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Barış, "Derbiye hazırlanacağız. Taraftarımızla kenetlenip, derbiyi kazanıp dördüncü şampiyonluğumuza gitmek istiyoruz." dedi.