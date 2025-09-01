×
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine sitem: 'Söz verdiler, şimdi farklı konuşuyorlar!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 12:29

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Suudi ekibi Neom SC'ye transfer olma isteğini sürdürürken, yakın çevresine sarı-kırmızılı yönetimin ayrılık sözü verip şimdi farklı konuştuğunu söyleyerek sitem ettiği iddia edildi.

Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılma ve NEOM SC'ye transfer olma isteğinde geri adım atmıyor.

AYRILIK İSTEĞİ VÜCUT DİLİNE DE YANSIDI

25 yaşındaki milli futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.

"SÖZ VERDİLER, ŞİMDİ BAŞKA KONUŞUYORLAR"

Barış Alper'in yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 45 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşündüğü ancak Suudi Arabistan ekibi Neom'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.

SEZONA FORMDA BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol - 6 asistlik performans sergileyen Barış Alper, bu sezon ise Süper Lig'in ilk iki haftasında 3 gol - 2 asist üretti.

Milli futbolcu 3. ve 4. haftalarda oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosuna ise alınmamıştı.

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Transfer

