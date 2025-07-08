Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Galatasaray'ın istediği bonservis ortaya çıktı

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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi hakkında gelişmeler yaşanıyor.

Beinsports'un aktardığı Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan devi Inter, Barış Alper Yılmaz'ı transfer gündemine aldı.

GALATASARAY 35 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınındaki söylentiler, Sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu yönünde.

Premier Lig'den de ilgilenen takımların olduğu belirtilen milli futbolcunun kanat, 10 numara ve forvet mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olduğunun altı çizilirken, gol yollarında yaşadığı sıkıntıların eleştirildiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Barış Alper Yılmaz, tüm kulvarlarda 48 maça çıkmıştı. 14 gol ve 6 asistlik performansla 20 gole doğrudan katkı vermişti.