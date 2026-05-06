Barış Alper Yılmaz'a Avrupa kancası! Galatasaray'dan rekor bonservis beklentisi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 09:40

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz’a Avrupa’dan sürpriz bir talip çıktı. Daha önce Suudi Arabistan ekipleriyle adı anılan başarılı oyuncu için önemli bir transfer iddiası atıldı.

Avrupa kulüplerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz için en ciddi adım Fransa’dan geldi. Monaco’nun genç yıldız için en istekli ve en agresif takipçi olduğu öğrenildi. Fransız ekibi, oyuncunun fizik gücü, pres kalitesi ve çok yönlü oyun yapısını yakından izliyor.

DETAYLI RAPOR HAZIRLANDI

Özellikle dominant oyun anlayışına uygun bir profil olarak değerlendirilen Barış Alper için Monaco’nun scout ekibi detaylı rapor hazırladı. Galatasaray yönetimi ise Milli oyuncu için yüksek bonservis beklentisini koruyor. Bu transferin yaz döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olması bekleniyor.

DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz hem gol hem de asist rakamlarında çift haneleri gördü. 25 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlarken asıl patlamayı Süper Lig'de yaptı.

Yıldız isim 29 maçta 8 gol, 11 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 26 milyon euro. Ancak Galatasaray yönetiminin, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için beklentisi 50 milyon euronun üzerinde.

