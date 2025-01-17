Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’den dikkat çeken istatistikler! Oyuncu bahislerinde de Şampiyon Oranlar Misli’de!

Haberin Devamı

Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, farklı bir oyun deneyimi yaşamaya devam ediyor. Oyuncu bahisleri, Şampiyon Oran farkıyla daha yüksek oranlarla Misli’de yer alıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte bugünkü maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

Haberin Devamı

Hatayspor – Galatasaray / Barış Alper Yılmaz Gol Atar – 1.89 yerine 1.94

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçında 5 gol attı.

Hatayspor – Galatasaray / Yunus Akgün Gol Atar – 2.29 yerine 2.35

Yunus Akgün, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol attı.

Eintracht Frankfurt – B. Dortmund / Omar Marmoush Gol Atar – 1.91 yerine 1.96

Omar Marmoush, Bundesliga’da oynadığı 17 maçın 11’inde fileleri havalandırdı.

Benfica – Famalicao – Kerem Aktürkoğlu Gol Atar – 1.79

Kerem Aktürkoğlu, ligde oynadığı 7 iç saha maçının 4’ünde gol atmayı başardı.

Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın ve oyuncu bahislerinin yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!