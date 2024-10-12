Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı."

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Dün akşam Karadağ ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan futbolcular takım otelinde rejenerasyon idmanı yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde gerçekleştirilen saha çalışmasında yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, taktik, son vuruş çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı. Karadağ ile oynanan karşılaşmada sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz, bugün yapılan çalışmalara katılmadı.

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MİLLİLER, İZLANDA'YA YOLA ÇIKTI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı geceyi Samsun’da geçirdi. Sabah saatlerinde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde antrenman yapan ay-yıldızlılar, daha sonra konakladıkları otele döndü. Vincenzo Montella yönetiminde 3 gündür Samsun’da bulunan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında karşılaşacakları İzlanda karşılaşması öncesinde bu ülkeye gitmek için Samsun’da konakladığı otelden ayrıldı. Ay-yıldızlı kafile otobüsle Samsun-Çarşamba Havalimanı’na gitti.



Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndan özel uçakla İzlanda’ya 7 saatlik uzun bir yolculuk yapacak A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te 3 maçta 4 puanı bulunan İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye’nin ise mücadele öncesinde 3 maçta 7 puanı bulunuyor.