Barış Alper Yılmaz skor katkısında Osimhen ve Icardi'yi solladı!

Barış Alper Yılmaz skor katkısında Osimhen ve Icardiyi solladı
Sarı kırmızılılarda Osimhen 24 maçta 16 gol, 5 asistle 21, Mauro İcardi’de de 36 karşılaşmada 15 gol, 2 asistle 17 golde skora katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmesinde Juventus’un adeta kabusu olan Barış Alper Yılmaz performansını rövanş maçında attığı golle taçlandırdı.

İstanbul’daki karşılaşmada Cambiasso’nun sarı kartla cezalı duruma düşmesine sağlayıp Cabal’ın 2 sarıdan kırmızıyla atılmasına sağlayan yıldız futbolcu rövanşta da 47. dakikada Kelly’in takımını 10 kişi bırakmasına neden oldu. ·

Barış Alper Yılmaz mücadelesinin yanı sıra skor katkısıyla da öne çıkarken bu alanda takımın dünyaca ünlü iki yıldızını dahi geride bırakmayı başardı. Bu sezon 35 resmi maça çıkan Barış Alper 9 gol, 13 asistle 22 gole direkt katkı verdi. Victor Osimhen ise 24 maçta 16 gol, 5 asistle 21, Mauro İcardi’de de 36 karşılaşmada 15 gol, 2 asistle 17 gole katkıda bulundu.

