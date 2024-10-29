Barış Alper Yılmaz sitem etti: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar

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Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Barış, “Öncelikle çok mutluyuz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Serimiz devam ediyor. Bunu bozmaya niyetimiz yok. Çok iyi bir mücadele vardı saha içerisinde. Çok güzel atmosfer vardı. Taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

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‘GALATASARAY DA OYNADIĞIM SÜRECE ELEŞTİRİLER OLACAKTIR’

Kendi performansına odaklandığını aktaran Barış Alper, “Eleştiriler tabii ki olacaktır. Bunlar beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ben sadece kendi performansıma bakıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim. Galatasaray’da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Ben kendi açımdan hiçbir sıkıntı görmüyorum” ifadelerini kullandı.Birçok mevkide oynayabilmesi sorusuna ise milli futbolcu şu ifadeleri kullandı:“Burası Galatasaray. Bu formanın yükü çok fazla. Ben hırslı bir çocuğum. Hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz lazım. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Bugün sol bek oynadım yarın sağ bek oynarım ama ben hücum oyuncusuyum. Hocamın kararı. Hocam da 2 gün önce bir operasyon geçirdi ona da geçmiş olsun diyeyim. Bizi yalnız bırakmadı, çok farklı bir hoca. Onun güveni bizim için çok önemli.”

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‘İMAJIMI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Bu hafta sosyal medyaya düşen görüntüler hakkında 24 yaşındaki futbolcu, “Kenarda bir kardeşimize forma verdim. O sıra tam geçerken güvenlik abimizle çarpmıştım. Gerçekten aklım almıyor. Öyle bir şeye yormuşlar. Beni Barış Alper Yılmaz olarak çok fazla izleyen kardeşlerimiz var. Bizi örnek almaya çalışıyorlar. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar. Benim umurumda değil. Ben onlara iyi bir Barış Alper imajı vermeye çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.Kerem Aktürkoğlu’nun performansıyla gurur duyduğunu ifade eden Barış, “Kerem’in maşallahı var çok iyi ilerliyor. O gol attıkça bizde burada mutlu oluyoruz. Herkesin kendi hayalleri hedefleri var. Onun için çok seviniyoruz" sözlerine yer verdi.

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‘ZAMAN ZAMAN İSTEDİKLERİMİ YAPAMIYORUM’

Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Barış Alper Yılmaz sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Yoğun bir tempodan çıktım. Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Tabii ki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu süreçte çok dinlenmeye çalışıyorum. Devam edeceğiz bir şekilde.”