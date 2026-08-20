Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a dev teklif! İki İngiliz peşinde

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Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, kadroda ayrılık ihtimalleri de gündemde. Sarı-kırmızılılarda bazı oyuncuların kaderi henüz netlik kazanmazken, gelecek tekliflere göre takımda önemli değişiklikler yaşanabilir.

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon Barış Alper’i kadroda tutmak için oyuncunun maaşında da önemli bir iyileştirmeye gitmişti. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili bu sezon da benzer bir süreç yaşanıyor.

İKİ TALİP VAR

Fanatik'in haberine göre Barış Alper Yılmaz için bu kez İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham devreye girdi. İki kulübün de milli yıldız için Galatasaray’ın kapısını sözlü tekliflerle çaldığı ve rakamın 40 milyon Euro seviyesine yaklaştığı öğrenildi.

KARAR VERMEDİ

Galatasaray’ın önemli hücum silahlarından biri olan Barış Alper’in ise kariyerine ilişkin henüz net bir karar vermediği belirtildi. Milli futbolcunun transfer konusunda kararsız olduğu ifade edilirken, önümüzdeki 10 günlük süreçte önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.

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Sarı-kırmızılı yönetimin, yüksek bonservis bedeline rağmen Barış Alper’i takımda tutmak istediği, ancak Premier Lig’den gelecek tekliflerin transfer sürecini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.