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Barış Alper Yılmaz için 4 Avrupa ekibi birbirine girdi! Sözlü teklifler iletildi

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#Transfer#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz
Barış Alper Yılmaz için 4 Avrupa ekibi birbirine girdi Sözlü teklifler iletildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 12:12

Transfer döneminin gözdesi haline gelen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı İngiltere Premier Lig ekipleri Aston Villa ve West Ham United, Almanya Bundesliga’dan Leipzig ve İtalya Serie A’dan Atalanta kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray’ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa’nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Strasbourg ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan 25 yaşındaki A Milli futbolcu, santrfor bölgesinde gösterdiği etkileyici performansla yine ön plana çıktı.

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İNGİLTERE'DEN SÖZLÜ TEKLİF

Yeni sezona adeta fırtına gibi bir başlangıç yapan Barış, Avrupa’nın önemli kulüplerini peşine taktı. İngiltere Premier Lig ekipleri Aston Villa ve West Ham United, genç futbolcu için sözlü tekliflerini iletti.

ALMAN VE İTALYAN KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

Ayrıca Almanya Bundesliga’dan Leipzig ve İtalya Serie A temsilcisi Atalanta da genç yıldızı yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz için 4 Avrupa ekibi birbirine girdi Sözlü teklifler iletildi

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetimi ise oyuncusu için net bir tutum sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ı 30 milyon euronun altında bir bedelle bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Bu nedenle daha düşük teklifler masaya dahi getirilmiyor.

Avrupa kulüplerinden gelen yoğun ilgiyi değerlendiren Aslan, yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

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#Transfer#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz

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