Barış Alper Yılmaz gollerine devam ediyor! En uzun serisini geliştirdi

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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakişehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 2 gol attı.

Müsabakanın 42. dakikasında Victor Osimhen ile verkaç sonrasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Karşılaşmanın 59. dakikasında bir kez daha sahne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafından yerden yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu ve skoru 2-1 yaptı.

13 YIL SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de Necati Ateş'ten (Mart 2012) bu yana Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

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AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Barış Alper Yılmaz, ilk golünden sonra 11 Ocak 2022 yılında trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve üzerinde isminin yazılı olduğu 5 numaralı Galatasaray formasını gösterdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 10’a çıkardı. Barış Alper, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90+2. dakikada yerini Michy Batsuayi’ye bıraktı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇ

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezon resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı. 2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında oynadığı İsviçre temsilcisi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra 16’sını Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 müsabakada, 17 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.

REKORU GELİŞTİRDİ

Sarı-kırmızılılar ayrıca ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

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