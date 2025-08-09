Barış Alper Yılmaz, gol sevincinin arka planını anlattı!

Haberin Devamı

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi. Yeni sezona 3 puanla başlayan sarı - kırmızılılarda Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz ve Günay Güvenç maçın ardından konuştu.

İşte Galatasaraylı futbolcuların maç sonu açıklamaları;

GÜNAY GÜVENÇ: KALECİ GELİYORSA, SAVAŞA HAZIRIM

"Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz.

Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz."

SALLAI: HER ŞEYİMİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM

"Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık.

Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor."

BARIŞ ALPER YILMAZ: GALATASARAY'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR

"Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder.

Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder.

Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce iletişim ekibinden Ege ağabey, "Barış gol atarsan bunu yapar mısın?" diye sordu. Onu kırmadım. Kewell'a selam olsun. Öyle bir gol sevinci oldu."