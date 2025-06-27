Barış Alper Yılmaz gelişmesini duyurdular: Inter talip oldu, Galatasaray fiyatını belirledi

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Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken İtalyanlar sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Inter, Barış Alper Yılmaz için teklifte bulundu. Haberde, 25 yaşındaki futbolcu için teklifin detayları yer almadı.

GALATASARAY TALEBİ BELLİ OLDU

Barış Alper için Almanya'dan Leipzig'in ve Premier Lig'den birkaç kulübün devrede olduğu bilgisi verildi.

Galatasaray'ın ise milli futbolcu için 35 milyon euro bonservis ücreti talp ettiği vurgulandı.

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıktı. Milli futbolcu, söz konusu 48 karşılaşmada 14 gol atıp altı asist yaptı.

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'AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluğun ardından geleceğiyle ilgili röportaj veren Barış Alper Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

Her sene performans olarak üstüne koyuyorum ama bu sezon özelinde istediğim hedefe ulaşamadım. Daha çok gol atmam gerekiyordu ama ne yazık ki bazen olmuyor. Buna da şükür.

Her futbolcunun olduğu gibi benim de hedeflerim var. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ülkemi ve kulübümü orada temsil etmek isterim. Ancak bunu kulübümün doğrultusunda yapabilirim. Galatasaray sayesinde buradayız. Transfer haberleri çıkıyorsa Galatasaray sayesinde çıkıyor.