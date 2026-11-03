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Barış Alper Yılmaz: 'Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Uğurcan Çakır
Barış Alper Yılmaz: Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 23:20

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır, Stuttgart galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER: GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ

"Mutluyum, 2'de 2 ile devam ediyoruz. Herkesi kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Konsantrasyonu fazla. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık. Bu sene onun üzerine çıkmak istiyoruz."

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UĞURCAN ÇAKIR: DAHA FAZLA PUAN İSTİYORUZ

"Okan Hoca bizi maça çok iyi hazırladı. Bizden istediklerini sahaya yansıttık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bir kişi fazla oynuyoruz. Bireysel performans ziyaden Galatasaray'ın başarısı önemli. Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştık. Daha fazla puan toplamak istiyoruz."

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Uğurcan Çakır

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