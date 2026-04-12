Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 2. kez 'dalya' dedi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu müsabakada 11'de görev aldı. Barış Alper, bu mücadeleyle birlikte Aslan'da 2. kez 'dalya' dedi.

2021 yılında Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar Süper Lig'de 137, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 27, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 15 ve Turkcell Süper Kupa'da da 4 olmak üzere toplamda 199 resmi karşılaşmada görev almıştı.

Kocaelispor müsabakasıyla Galatasaray'da 200. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 36 kez gol sevinci yaşarken, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1'er defa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.