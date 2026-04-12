Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 2. kez 'dalya' dedi!

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig
Barış Alper Yılmaz, Galatasarayda 2. kez dalya dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 21:03

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılarda 200. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu müsabakada 11'de görev aldı. Barış Alper, bu mücadeleyle birlikte Aslan'da 2. kez 'dalya' dedi.

2021 yılında Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar Süper Lig'de 137, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 27, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 15 ve Turkcell Süper Kupa'da da 4 olmak üzere toplamda 199 resmi karşılaşmada görev almıştı.

Kocaelispor müsabakasıyla Galatasaray'da 200. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 36 kez gol sevinci yaşarken, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1'er defa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig

