Barış Alper Galatasaray’da kadro dışı kaldı iddialarına yanıt! Abdullah Kavukçu açıkladı

Galatasaray’da ayrılığı gündemde olan ve NEOM kulübüden yaklaşık 10 milyon Euro maaş teklifi alan Barış Alper Yılmaz’ın, kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

Barış’ın bir süredir antrenmanlara çıkmaması dolayısıyla bu iddialar güçlenmişti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu konuya ilişkin açıklama yayınladı:

"Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan “Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı” yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

KAYSERİSPOR MAÇ KADROSUNDA YOK!

Öte yandan Galatasaray, Kayserispor maç kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina, kadroda yer almadı.