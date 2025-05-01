Barcelona'yla İnter'in berabere kaldığı 6 gollü gecede Lamine Yamal ağızları açık bıraktı! Haaland bile dayanamayıp paylaşım yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı.

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INTER 30'DA ÖNE GEÇTİ AMA İLK YARI 2-2 BİTTİ

Maça hızlı başlayan Inter, henüz 30'uncu saniyede Marcus Thuram'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 21'inci dakikada ise Denzel Dumfries, farkı 2 yaptı: 0-2. Barcelona, Inter'in gollerine 24'üncü dakikada Lamine Yamal ve 38'inci dakikada Ferran Torres ile cevap vererek soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

NEFES KESEN MAÇ 3-3 SONA ERDİ

63'üncü dakikada Denzel Dumfries'in golüyle Inter bir kez daha öne geçti: 2-3. 65'inci dakikada Raphinha'nın sert şutunda Yan Sommer'e çarpan topla golü bulan Barcelona skoru 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

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HAKAN'DAN ASİST

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 3'üncü golünde asist yaparken, 71 dakika sahada kaldı.

RAPHINHA, MESSI'Yİ SOLLADI

Karşılaşmada takımının kaydettiği 2. golün asistini yapan Raphinha, Devler Ligi'nde 20 gol katkısına ulaşarak Messi'yi geçti ve bir sezonda en fazla gol katkısı yapan Barcelona oyuncusu oldu.

GECEYE LAMİNE YAMAL TAM ANLAMIYLA DAMGA VURDU

Rapinha'nın müthiş oyununa rağmen maça 17 yaşındaki Lamine Yamal tam anlamıyla damgasını vurdu. Şampiyonlar Ligi tarihinin yarı finalde en genç gol atan futbolcusu ünvanını kazanan Yamal, futbolseverlerin ağzını açık bıraktı.

Dün geceye damgasını vurdu: Lamine Yamal ⭐️pic.twitter.com/1rIQsjXRsG — Spor Arena (@sporarena) May 1, 2025

INZAGHI: SON 8-9 YILDA YAMAL GİBİSİNİ GÖRMEDİM'

Rakip İnter Teknik Direktörü Simone İnzaghi, maçtan sonra Lamine Yamal için büyük bir övgüde bulunarak, 'Son sekiz-dokuz yıldır Lamine Yamal gibi bir oyuncu görmedim. Tutabilmek için üç oyuncuyu da onun üzerine koymak zorunda kaldık.' ifadelerini kullandı.

HAALAND: BU ADAM İNANILMAZ

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Maçı izleyen Manchester United'ın süper yıldızı Erling Haaland, Yamal'ın golü sonrası bir paylaşım yaparak 'Bu adam inanılmaz' sözlerini kullandı.

HENRY: 'RONALDO, MESSİ, PELE, MARADONA'DAN İYİSİ GELMEZ DERSİNİZ YAMAL ÇIKAGELİR'

Efsane futbolcu Thierry Henry ise yorumculuk yaptığı spor kanalında Yamal'ın performansı için unutulmaz bir açıklamada bulundu; 'Futbolda beni her zaman şaşırtan şey, birinin Ronaldo ve Messi'den, benim zamanımda Pele ve Maradona'dan, Zidane'dan, R9'dan ya da her kimse ondan daha iyi olmasının, daha iyi olabilmesinin ya da daha iyi görünmesinin imkansız olduğunu düşünürsünüz. Ve sonra Lamine Yamal çıkageldi. Yaptığı şey çok çılgınca. Anormal bir şey.”'

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MARCA: BALLON D'OR EVDE KALIYOR

İspanyol gazetesi Marca'da Yamal Lamine için 'Ballon D'Or evde kalıyor' başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı: 'Lamine Yamal'dan şimdiden Messi kadar korkuluyor! Barça 0-2 gerideyken ve hayaletler Montjuïc'e musallat olmuşken onu hayata döndürdü.

Leo Messi savunmaları Kanadalı bir oduncunun çam ağaçlarını devirdiği kadar kolay deviriyordu. Top sürme konusunda o kadar üstündü ki rakipler ondan korkmaya başladı. Geri çekildiler, duvar ördüler, dua ettiler. Messi ise ön hatlarda bir aşağı bir yukarı dans ediyor, topu sol ayağına yerleştiriyor ve doğru anda kale direğini buluyordu. Lamine Yamal da şimdiden aynı şekilde korkuluyor ve benzer bir hayranlık uyandırmaya başladı.

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Lamine'e artık büyüdüğü söylendi. Ve bizi mahvetti. 17 yaşında bir Avrupa Şampiyonası kazandı, Barça'yı üçlemeye taşıyor ve Ballon d'Or'u kazanmak için bir numaralı aday. Ve henüz o kadar da yetişkin sayılmaz. 0-2'yken ve en kötü Avrupa gecelerinin hayaletleri Montjuïc'e musallat olmuşken takımı sırtladı, harika bir gol attı ve kariyerinin sonunda ilk 5'e girecek gollerden birini daha atmak üzereydi.'

RÖVANŞ 6 MAYIS'TA

Bu maçın rövanşı 6 Mayıs Salı günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.