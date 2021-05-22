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GeriFutbol Barcelona'yı kahreden haber! Francesc Arnau 46 yaşında hayata gözlerini yumdu
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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Barcelona'yı kahreden haber! Francesc Arnau 46 yaşında hayata gözlerini yumdu

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Barcelona'yı kahreden haber! Francesc Arnau 46 yaşında hayata gözlerini yumdu

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Barcelona'nın formasını 1998-2001 yılları arasında giyen kaleci Francesc Arnau, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulübün altyapısından yetişip formasını giyen eski futbolcunun ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Oviedo'nun sportif direktörlüğünü yapan Arnau'nun ani ölümünün nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Real Madrid'in de aralarında bulunduğu çok sayıda İspanyol kulübü, Arnau'nun ölümü sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Barcelonayı kahreden haber Francesc Arnau 46 yaşında hayata gözlerini yumdu

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